Latynoskie show w Lublinie. Na parkiecie aż 900 osób [zdjęcia]

Na Krajowe Mistrzostwa IDO w Tańcach Par Lublin 2018 przyjechało aż 900 zawodników z ponad 40 klubów tanecznych.

– To absolutny rekord jeśli chodzi o takie imprezy w Polsce – mówi Konrad Dąbski, organizator mistrzostw. – Wysokie miejsca zajęły między innymi kluby z Lublina: Formacja La Familia Lublin zdobyła tytuł Mistrza Polski w kategorii master show w choreografii „Dziki Wschód”. Oprócz tego w kategorii dziecięcej do lat 11 formacja La Familia Ninos zdobyła tytuł wicemistrza Polski a formacja klubu APT Mini Kids do lat 7 została mistrzem Polski.

Zawodnicy tańczyli między innymi salsę, bachatę, latin show. W ramach zawodów odbyły się też eliminacje do mistrzostw Europy i świata.