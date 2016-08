Lekarze protestowali w Lublinie. Chcą więcej pieniędzy na służbę zdrowia

Za niskie zarobki w porównaniu do ponoszonej odpowiedzialności, do tego praca nawet do 300 godzin w miesiącu, często na umowach śmieciowych. Nie zgadza się na to Porozumienie Zawodów Medycznych, które domaga się większych środków na ochronę zdrowia. W sobotę zorganizowało m.in. w Lublinie akcję protestacyjną pod hasłem „Ratuj się, bo kto pomoże!”. Wzięli w niej udział lekarze, fizjoterapeuci i dietetycy.