Lekarze z Lublina jako pierwsi wykonali taką operację. Uratowali oko mężczyźnie

Operacja trwała trzy godziny i polegała między innymi na przeszczepie rogówki, wszczepieniu sztucznej tęczówki, operacji przeciwjaskrowej i witrektomii (usunięcie ciała szklistego – red.). Dzięki temu skomplikowanemu zabiegowi lekarzom udało się uratować oko młodego mężczyzny, który trafił do lubelskiej kliniki.

– Pacjent trafił do nas z ciężkim urazem prawego oka. Został pobity i uderzony pięścią tak niefortunnie, że uszkodzona została w znacznym stopniu gałka oczna. Jako jedyni lekarze z Polski podjęliśmy się tej skomplikowanej operacji – mówi prof. Robert Rejdak, szef Kliniki Okulistyki Ogólnej SPSK1 w Lublinie.

Lekarze z zespołu prof. Rejdaka wprowadzili do gałki ocznej narzędzia mikrochirurgiczne i wyjęli ciało szkliste.

– Operacja została wykonana kilka miesięcy temu. Mówimy o niej dopiero dziś, bo nie mieliśmy pewności, czy zakończy się pełnym sukcesem. Po ostatniej wizycie pacjenta w naszej klinice okazało się, że wszystko się udało – mówi prof. Rejdak i tłumaczy: Zachowaliśmy nie tylko strukturę gałki ocznej, ale również jej funkcje, bo pacjent widzi. Nie ma też żadnych dolegliwości, np. bólowych. Gdyby nie ta operacja, gałka oczna musiałaby zostać usunięta. Kilka ośrodków w kraju proponowało taki właśnie zabieg.

Pacjent jest pod stałą opieką lubelskich lekarzy. – Przyjeżdża do nas cyklicznie na kontrole. Był też na kontrolach w Niemczech, gdzie na stałe mieszka. Niemieccy lekarze bardzo chwalili naszą pracę i efekty operacji – mówi prof. Rejdak i dodaje: Dotychczas wykonaliśmy około 40 łączonych operacji. Po raz pierwszy mieliśmy jednak do czynienia z tak skomplikowanym przypadkiem. Dlatego możemy mówić, że jest to zabieg pionierski.

Zespół prof. Roberta Rejdaka leczy najcięższe urazy narządu wzroku nie tylko u dorosłych, ale i u dzieci. Klinika Okulistyki Ogólnej SPSK1 to jedyny ośrodek w Polsce zakwalifikowany do Europejskiej Sieci Ośrodków Referencyjnych, w ramach której leczy się rzadkie choroby oczu.