Letnie festiwale w Lublinie szukają wolontariuszy

Mało kto może być tak blisko gwiazd, jak festiwalowi wolontariusze.

– Są nam potrzebni do obsługi odbiorców i artystów – mówi Katarzyna Pudło z Warsztatów Kultury organizujących Inne Brzmienia, Carnaval Sztukmistrzów i Jarmark Jagielloński. – Przy każdym festiwalu potrzeba nam pomocy od 60 do 100 osób. Są naszymi oczami, bo nie możemy być w każdym miejscu i w każdym czasie.

Wolontariusze będą pracować przy obsłudze garderób artystów. Będą „obstawiać” punkty informacyjne, w których wydawane będą broszury z programem wydarzeń. Muszą znać nie tylko program, ale też historię miasta, a także posiadać praktyczną wiedzę o hotelach, czy gastronomii, a nawet toaletach. – Tak żeby najlepiej opowiedzieć gościom o tym jak spędzić czas – wyjaśnia Pudło. – W podobny sposób trzeba zapewnić komfort naszym artystom, wystawcom i twórcom.

• Zainteresowani pomocą przy Innych Brzmieniach mogą się zgłaszać do 19 czerwca.

• Chętni do nieodpłatnej pracy podczas Carnavalu Sztukmistrzów mają czas na decyzję do 2 lipca.

• Natomiast do 26 lipca przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na wolontariuszy Jarmarku Jagiellońskiego.

Niezależnie od tego, gdzie ktoś chce się przydać, musi wypełnić ankietę dostępną na internetowej stronie Warsztatów Kultury. Uwaga! Do każdego festiwalu sporządzona jest osobna ankieta. Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców.

Wszyscy zainteresowani przejdą szkolenie zaczynające się mniej więcej dwa tygodnie przed festiwalem. – Wszystkie spotkania będą się odbywać po godzinie 17, więc osoby pracujące będą mogły się pojawić na spotkaniu – mówi koordynatorka wolontariuszy.

Jeśli jednak ktoś nie będzie mógł przyjść osobiście, może kontaktować się z Warsztatami Kultury w inny sposób. – Przez telefon, Skype, albo Facebooka. Też jest taka możliwość.

• Tegoroczna edycja Innych Brzmień będzie się odbywać od 5 do 9 lipca • Carnaval Sztukmistrzów od 27 do 30 lipca • zaś Jarmark Jagielloński od 12 do 15 sierpnia.