Linie lotnicze dostaną prawie 1,8 mln zł. Lotnisko podpisało nową umowę marketingową

Informacja o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tej sprawie w środę została opublikowana w unijnym dzienniku zamówień publicznych. Umowa marketingowa pomiędzy lotniskiem a brytyjską firmą dotyczy przeprowadzenia działań promocyjnych związanych ze sprzedażą lotów do stolicy Bawarii do 2021 roku. Reklamy rejsów mają pojawiać się na stronie internetowej i w mediach społecznościowych BMI Regional.

– Taka umowa niesie obopólne korzyści, bo jako lotnisko jesteśmy zainteresowani promowaniem naszych połączeń. Takie umowy zawierają wszystkie porty – mówi nam Piotr Jankowski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Lublin.

Loty do Monachium są wykonywane codziennie od 27 marca. Zastąpiły one rejsy do Frankfurtu, zawieszone w październiku ubiegłego roku przez Lufthansę. Rejsy do stolicy Bawarii są wykonywane przez BMI Regional we współpracy z niemieckim przewoźnikiem, który umożliwia loty z Monachium w innych kierunkach w ramach jednego biletu (tzw. code-share).

Nie uzyskaliśmy dzisiaj odpowiedzi PLL na pytanie, czy w tym roku podobne umowy były zawierane z innymi liniami lotniczymi. W ubiegłych latach lotnisko płaciło za promocję m.in. linii Wizz Air, która na początku 2016 roku otrzymała 550 tys. euro.