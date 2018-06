Lotnisko Lublin cieszy się z nowego połączenia. Niestety są też złe wiadomości

– To dla nas ważny krok, bo to nasze pierwsze połączenie do państw Unii Europejskiej. Dopiero rozpoczęliśmy kampanię promocyjną. Spodziewamy się, że po pojawieniu się w mediach informacji o pierwszych lotach, sprzedaż biletów będzie rosnąć – mówi Igor Logvynenko, dyrektor generalny Bravo Airways. – Straciliśmy dużo czasu na uzyskanie wszystkich pozwoleń i na różne formalności, dlatego tak późno ogłosiliśmy nasze nowe kierunki. Ale liczę, że szybko nadrobimy ten czas.

Od sierpnia ub. r. do Kijowa Żulan latają z Lublina linie Wizz Air.

– Już w 2013 r. odbyliśmy wiele rozmów w celu uruchomienia połączeń z ukraińskimi miastami. Późniejsze wydarzenia za naszą wschodnią granicą zablokowały realizację tych planów, dlatego z tym większą radością otwieramy nowe trasy – mówi Krzysztof Wójtowicz, prezes Portu Lotniczego Lublin.

– Te loty dają możliwość szybkiego przemieszczania się w sprawach biznesowych – podkreśla prezydent Lublina Krzysztof Żuk. – To kierunek skazany na sukces. W Lublinie studiuje ok. 4 tysiące młodych Ukraińców, którzy chcą latać i wracać w rodzinne strony. W sumie na stałe mieszka tu ponad 20 tysięcy obywateli Ukrainy.

– Także więcej Polaków odwiedzi Ukrainę. Nasze relacje będą się rozwijać – dodaje Igor Vasiunyk, wiceprzewodniczący komisji transportu w ukraińskim parlamencie.

To nie jedyna czerwcowa nowość na lotnisku w Świdniku. W środę sezonowe rejsy do Burgas uruchomią linie Small Planet.

I na tym koniec dobrych wiadomości

Z rozkładów znikają właśnie trzy połączenia linii Wizz Air. Przewoźnik likwiduje bazę operacyjną na lubelskim lotnisku. W niedzielę wykonany został ostatni kurs na trasie do Liverpoolu. Dziś po raz ostatni odleci samolot do Doncaster Sheffield, a jutro do Tel Awiwu.

– Likwidacja bazy nie oznacza, że Wizz Air zniknie z naszego lotniska. Nadal będzie największym przewoźnikiem w naszym porcie – mówi prezes Wójtowicz.

Według naszych informacji, poza ogłoszonymi w ubiegłym tygodniu lotami do Warszawy (od 3 września na tej trasie trzy razy w tygodniu będzie latać LOT ) w tym roku nie należy już spodziewać się uruchomienia żadnych nowych tras.