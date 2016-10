Lotnisko Lublin: Nowy kierunek czarterowy na lato

Rejsy do Heraklionu będą odbywały się w środy. Do Burgas, podobnie jak w tym roku, będzie można polecieć w poniedziałki (fot. Archiwum)

Loty z Lublina do Heraklionu na greckiej wyspie Kreta uruchomią latem przyszłego roku czarterowe linie lotnicze Small Planet. Przewoźnik planuje też kontynuować połączenia do bułgarskiego kurortu Burgas.

– W 2017 roku linie Small Planet przewidują znaczący wzrost oferowania połączeń sezonowych z naszego lotniska – potwierdza Krzysztof Wójtowicz, prezes Portu Lotniczego Lublin. – Po udanym rozpoczęciu współpracy w tym roku, na trasie Lublin - Burgas, przewoźnik będzie ją obsługiwał także w następnym sezonie letnim.

Dodatkowo w rozkładzie lotów lubelskiego lotniska pojawi się połączenie do Heraklionu, a także – zapowiadane już wcześniej – połączenie do Barcelony (od 29 grudnia b.r.).

– Na wszystkich trzech trasach pasażerowie mogą kupować bilety indywidualne lub skorzystać z oferty touroperatorów, którzy również będą korzystać z tych rejsów – dodaje prezes Wójtowicz

Z systemu rezerwacyjnego linii Small Planet wynika, że rejsy do Heraklionu będą odbywały się w środy, od 21 czerwca do 20 września. Ceny biletów w jedną stronę w zależności od terminu wynoszą: 169, 299 i 349 zł. Do Burgas, podobnie jak w tym roku, będzie można polecieć w poniedziałki. Pierwszy lot zaplanowano na 19 czerwca, a ostatni – na 4 września. Bilety kosztują 199 i 279 zł.