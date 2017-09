Lotnisko Lublin znowu pobiło rekord obsłużonych pasażerów

W tym czasie z lotniska skorzystało ponad 46,4 tys. osób. Dotychczasowy rekord padł w lipcu tego roku i wynosił 45,5 tys.

- W porównaniu do sierpnia 2015 zanotowaliśmy 15-procentowy wzrost pasażerów – mówi Piotr Jankowski, rzecznik prasowy lubelskiego lotniska. – To przede wszystkim zasługa dużego zainteresowania uruchomionymi w ostatnim czasie kierunkami.



Mowa m.in. o wykonywanych od czerwca przez Wizz Air i PLL LOT rejsach do Tel Awiwu oraz sezonowych lotach do Burgas i Heraklionu, które oferują linie Small Planet. 25 sierpnia zainaugurowano połączenia do Kijowa i według zapewnień władz portu bilety na tej trasie sprzedają się dobrze.



Ponadto z lotniska w Świdniku możemy obecnie polecieć do Doncaster Sheffield, Dublina, Eindhoven, Liverpoolu, Londynu Luton, Londynu Stansted, Monachium, Oslo Torp i Sztokholmu Skavsta. 29 do Mediolanu zaczną latać linie easyJet, a od 23 grudnia do 24 lutego sezonowe loty do Werony oferować będzie Small Planet.