Loty Lublin-Monachium. Gdzie można dolecieć dzięki nowemu połączeniu

Z lotniska w Świdniku do Monachium będzie można polecieć codziennie od 27 marca. Połączenia do stolicy Bawarii będzie obsługiwać brytyjska linia BMI Regional wspólnie z Lufthansą. Loty będą wykonywane embraerami ERJ-145, które mogą zabrać na pokład 49 pasażerów.

Rozkład połączeń dostosowany jest do porannej i popołudniowej fali przesiadkowej na niemieckim lotnisku. Tutaj w ramach jednego biletu będzie można przesiąść się do samolotów Lufthansy lecących do ponad stu miast w Europie, Ameryce Północnej i Azji.

– To połączenie, które umożliwia kontakt praktycznie z każdym zakątkiem świata – mówi Piotr Jankowski, rzecznik prasowy PLL.

Korzystając z systemu rezerwacyjnego Lufthansy sprawdziliśmy, ile kosztują bilety w obie strony na rejsy łączone. Założyliśmy, że z Lublina wyruszamy w czwartek 30 marca, a powrót zaplanowaliśmy na 7 bądź 8 kwietnia (piątek/sobota). W granicach tysiąca złotych w tych terminach można kupić przeloty do Amsterdamu, Brukseli, Lizbony, Mediolanu, Nicei czy Rzymu. Ok. 1,2 tys. zł kosztowałyby loty do Paryża, a o ok. 100 zł więcej trzeba zapłacić za rejsy do Kijowa i Zurychu. Za 1,5 tys. zł można nabyć bilety do Aten, Moskwy czy Neapolu. Podróż do Tbilisi kosztowałaby ok. 1,6 tys. zł.

Jeśli chodzi o rejsy międzykontynentalne, najtańsza według przyjętych przez nas kryteriów byłaby trasa do Montrealu (2,6 tys. zł). Za 3,1 tys. zł można dolecieć do Nowego Jorku, a za 3,9 tys. zł – do Bostonu. Z kierunków azjatyckich można wybrać m.in.: Pekin (3,6 tys. zł), Rijad (3,7 tys. zł), Seul (3,9 tys. zł) czy Hongkong (4,3 tys. zł).

Dzięki lotom do Monachium lubelskie lotnisko odzyska połączenie z dużym europejskim portem przesiadkowym po tym, jak od 30 października Lufthansa zrezygnowała z obsługiwania trasy do Frankfurtu. Tamte rejsy były wykonywane tylko trzy razy w tygodniu.

– Od naszych klientów biznesowych wielokrotnie słyszeliśmy, że takie połączenia powinny być codziennie. To jest odpowiedź na ich oczekiwania – podkreśla Jankowski.

Władze portu liczą też na pasażerów z naszego regionu, którzy zwykle korzystają z warszawskich lotnisk. – Podczas planowanej przebudowy linii kolejowej do Warszawy, wydłuży się czas podróży do stolicy. Dzięki temu nasza oferta może stać się dla tych osób bardziej atrakcyjna – dodaje rzecznik lotniska.

Lublin-Monachium

W dni robocze samolot z Monachium wystartuje o 9.35, w Lublinie wyląduje 11.15. W powrotną trasę wyruszy o 11.40 z lądowaniem o 13.30. Sobotnie loty do Lublina zaplanowano na 11.10, a powrót na 13.20. W niedzielę wyloty z bawarskiego lotniska będą odbywać się o 17.50, a powroty o 20.