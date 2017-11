Lubelska Brygada Wojsk Obrony ma kapelana i nowych oficerów

W miniony weekend promocję na pierwszy stopień oficerski otrzymało 142 absolwentów Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. – Do naszej brygady trafi 24 nowych oficerów. Otrzymają przydziały do wszystkich 5 batalionów już działających i formujących się w ramach 2. LBOT – mówi kpt. Damian Stanula, nowy oficer prasowy 2 Brygady.

Ordynariat polowy wyznaczył także kapelan II LBOT. Nominację otrzymał. ks. ppłk Andrzej Piersiak, proboszcz Kościoła Garnizonowego w Lublinie. Biskup polowy Józef Guzdek zwrócił się do wszystkich biskupów z prośbą o wyznaczeniu kapelanów, którzy podejmą posługę duszpasterską w każdym batalionie WOT.

Przypomnijmy, że w ramach 2. LBOT, którą dowodzi płk Tadeusz Nastarowicz, docelowo ma służyć 5 batalionów. Sformowały się już w Lublinie i Zamościu. W Chełmie i Dęblinie są na etapie formowania, a w 2019 roku powstanie batalion w Białej Podlaskiej. Ten proces zakończy się w 2020 roku.