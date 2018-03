Kulejący, obolali, z odciskami na stopach, ale szczęśliwi. Mimo wszelkich przeciwności udało im się dotrzeć do celu. – To wspaniały ból – podsumowuje nocną pieszą wędrówkę z Lublina do Wąwolnicy jeden z uczestników Lubelskiej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Rokrocznie na trasy wyrusza ok. 2 tys. osób.