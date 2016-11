Lubelska Nowoczesna broni szkół przed reformą

Sprzeciwiają się szykowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformie, która zakłada m.in. likwidację gimnazjów.

– To, co nam się proponuje, to zmiany techniczne. Nie jest istotne, czy uczniowie będą uczyć się w sześcioklasowych, czy sześcioklasowych podstawówkach, ale to, czego chcemy uczyć nasze dzieci i czy pozwolimy im wejść w dorosłość jako osobom przygotowanym do życia – mówi Jacek Bury, szef lubelskiej Nowoczesnej.

Jak podkreśla, jego ugrupowanie nie opowiada się wprost za rezygnacją z likwidacji gimnazjów, ale chce merytorycznej dyskusji na temat zmian w oświacie.

– Wzywamy wszystkie szkoły niezadowolone z reformy, aby zgłaszały się do nas korzystając ze strony Bronimyedukacji.pl. Będziemy współpracować ze wszystkimi, którym na sercu leży dobro polskich dzieci – mówi Bury.

Na stronie znajduje się m.in. lista szkół przeciwnych planowanej reformie. Do tej pory wpisało się na nią dziesięć placówek. Nie ma na niej żadnej szkoły z województwa lubelskiego.