Lubelski Lider Bezpieczeństwa. Zgłoszenia tylko do końca tygodnia

Organizator zmagań, Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna powstało sześć lat temu.

Zgłoszenia w sześciu kategoriach: instytucja szkoleniowa, agencja ochrony, ergonomia i bezpieczeństwo pracy, inicjatywa, osobowość oraz jednostka samorządu terytorialnego, przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.lubelskiliderbezpieczenstwa.pl.

To na podstawie tych zgłoszeń pięciu laureatów wybierze kapituła konkursowa. W kategorii “Osobowość” laureat wybrany będzie przez kapitułę.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej gali „Lubelski Lider Bezpieczeństwa” 14 marca w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

- W tym roku będzie się pierwsza edycja konkursu „Lubelski Lider Bezpieczeństwa”.

Mamy jednak nadzieję, że impreza będzie odbywać się cyklicznie. Do jego zorganizowania skłoniło nas przekonanie, że bezpieczeństwo to niezwykle istotny, choć często niedostrzegany, aspekt naszego codziennego życia i pracy. Zależy nam na tym, by bezpieczeństwo obywateli nie sprowadzało się jedynie do stosowania przepisów czy ogólnie przyjętych standardów.

Chcemy uświadamiać społeczeństwo, że tam, gdzie w grę wchodzi ludzkie zdrowie i życie, nie ma miejsca na półśrodki. Liderzy bezpieczeństwa, stawiając człowieka zawsze na pierwszym miejscu, są wzorami do naśladowania i wytyczają ścieżkę innym. Chcemy doceniać ludzi, którzy podejmują wyróżniające się działania w tej dziedzinie – tłumaczy Robert Persona, prezes zarządu Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna.

Stowarzyszenie, organizator wydarzenia zostało założone przez grupę pasjonatów, którzy na co dzień są praktykami bezpieczeństwa na różnych jego płaszczyznach. - Przede wszystkim stawiamy na zwiększanie świadomości i propagowanie tematyki bezpieczeństwa poprzez edukację społeczeństwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym, promowania bezpiecznych zachowań, rozwijania umiejętności strzeleckich oraz związanych z samoobroną – dodaje prezes Persona.