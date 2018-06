Lubelski Ratusz rozdał 1,3 mln zł nagród w ubiegłym roku. Kto i za co je dostał? [lista]

Najhojniej nagrodzone były w zeszłym roku dwie osoby. Pierwsza z nich to Irena Szumlak, skarbniczka miasta, która dostała dwie nagrody: 15 tys. zł za finansowy nadzór nad wykonaniem programu Rodzina 500 plus oraz 10 tys. zł za „wzorowe, pełne profesjonalizmu” wykonywanie pracy.

Do 25 tys. zł sumują się też nagrody przyznane Monice Lipińskiej, zastępcy prezydenta docenionej kwotą 15 tys. zł za zorganizowanie obsługi interesantów starających się o pieniądze z programu Rodzina 500 plus oraz 10 tys. zł za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych (tu lista jest dość długa).

Inni zastępcy prezydenta dostali po 10 tys. zł nagród: Artur Szymczyk za nadzór nad inwestycjami, w tym przebudowę pl. Litewskiego, zaś Krzysztof Komorski m.in. za „wkład pracy w przygotowanie i wdrożenie” programu obchodów 700. rocznicy nadania Lublinowi praw miejskich, przygotowania do 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz „nadzór nad przygotowaniem” zgłoszenia miasta jako kandydata do współorganizowania młodzieżowego mundialu.

10 tys. zł otrzymał również sekretarz miasta, Andrzej Wojewódzki. Prezydent docenił go m.in. za nadzór nad Urzędem Miasta oraz przygotowania do wdrożenia systemu informatycznego obsługującego miejskie szkoły. Tyle samo dostała Mirosława Puton kierująca Wydziałem Budżetu i Księgowości: 5 tys. zł za prace przy programie Rodzina 500 plus, a drugie 5 tys. zł za „wykonywanie zadań powodujących szczególne obciążenie obowiązkami”, a związanych z inwestycjami dotowanymi przez Unię Europejską.

Pozostali dyrektorzy dostali znacznie mniejsze kwoty. 3 tys. zł otrzymała szefowa Wydziału Podatków (Anna Adamowicz), tyle samo dostała dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania (Ewa Dumkiewicz-Sprawka) oraz szef Wydziału Gospodarowania Mieniem (Arkadiusz Nahuluk).

„Za szczególne zaangażowanie” w przygotowanie nowego systemu wywozu odpadów 2 tys. zł nagrody dostała szefowa Wydziału Ochrony Środowiska, Marta Smal-Chudzik. Z kolei pomysłowość w ukwiecaniu różnych skrawków miasta została doceniona już tylko kwotą 1500 zł – tyle dostała Hanna Pawlikowska odpowiedzialna za miejską zieleń. Natomiast za prace nad projektem nowego studium przestrzennego 1800 zł ekstra otrzymała Małgorzata Żurkowska pełniąca funkcję głównego urbanisty miasta.

Na upublicznionych przez Urząd Miasta wykazach osób nagrodzonych znajdziemy prawie 120 nazwisk. Do osób tych trafiło łącznie niemal 200 tys. zł, a w rubryce „uzasadnienie” można przeczytać m.in. o „wzorowym stosunku do interesantów”, „wyróżniającym się stosunku do podatników” i „stałym rozwijaniu kompetencji”.

Nie jest to jednak pełna lista nagród wypłaconych w Urzędzie Miasta, które sięgnęły łącznie prawie 1,3 mln zł. Ratusz od lat konsekwentnie ujawnia tylko informacje o kwotach przyznanych urzędnikom upoważnionym do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu prezydenta, a przez to zobowiązanym do składania corocznych oświadczeń majątkowych.

– Pracodawca nie może przekazywać informacji o zarobkach pracownika, chyba że konkretne przepisy prawa wprost stanowią, że wynagrodzenie wskazanych osób jest jawne – wyjaśnia Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta Lublina.