Lubelskie atrakcyjne turystycznie? Analiza GUS tego nie potwierdza

Główny Urząd Statystyczny przedstawił analizę walorów turystycznych 314 powiatów i ich bezpośredniego otoczenia. W opracowaniu wskaźnika atrakcyjności turystycznej uwzględniono m.in. wskaźniki atrakcyjności kulturowej, środowiskowej i biznesowo-hotelowej.

Według analizy zdecydowanymi liderami atrakcyjności turystycznej są dwa największe miasta Polski: Warszawa i Kraków, dla których źródłem atrakcyjności są przede wszystkim walory kulturowe. Kolejne dwie lokaty z niemal identyczną wartością WAT zajęły 2 powiaty górskie woj. małopolskiego: nowosądecki (3) i tatrzański (4), które obok bogatych zasobów własnych, nie tylko środowiskowych, ale i kulturowych, zyskują dodatkowo na wzajemnej bliskości oraz bogatych zasobach środowiskowych i kulturowych na Słowacji, tuż za granicą.



Kolejne lokaty zajęły: Gdańsk (5), powiat nowotarski (6), Wrocław (7) oraz powiat kłodzki (8), czyli z jednej strony dwa stare i bogate w zabytki miasta (Gdańsk dodatkowo położony nad Bałtykiem) oraz kolejne 2 górskie powiaty o wysokich walorach środowiskowych i kulturowych, korzystające także z atrakcyjności turystycznej obszarów przygranicznych odpowiednio na Słowacji i w Czechach.



Zajmujący 9 lokatę powiat krakowski jest przede wszystkim beneficjentem bliskości oraz atrakcyjności Krakowa i Wieliczki. Z kolei powiat jeleniogórski (10) jest powiatem górskim o bogatych walorach środowiskowych i kulturowych.



Spośród powiatów nadmorskich najwyższą pozycję obok Gdańska (5) osiągnęły powiaty: kołobrzeski (18), nowodworski (19) i słupski (20), które dysponują również innymi walorami poza nadmorskim położeniem.

GUS zwrócił uwagę, że wraz z awansem Gdańska i Gdyni, dzięki ich sąsiedztwu większy wzrost uzyskał również powiat nowodworski. Pomiędzy rokiem 2014 a 2016 Gdańsk awansował z lokaty 8 na 3, a Gdynia weszła do górnej grupy decylowej na pozycję 32. W opracowaniu zwrócono uwagę na często niedoceniane górskie powiaty: bieszczadzki (11), leski (14), żywiecki (15) i sanocki (16), których wysoka lokata jest wynikiem bardzo wysokiej pozycji według WAT wskaźnik atrakcyjności kulturowej WAK (0,4) wskaźnik atrakcyjności środowiskowej WAS (0,4) wskaźnik atrakcyjności biznesowo-hotelowej WAB (0,2) wskaźnika atrakcyjności środowiskowej (WAS lokaty między 1 a 9). Dodatkowym atutem w ich przypadku jest również bliskość atrakcyjnych turystycznie obiektów na Słowacji.



Wśród 38 powiatów z górnej grupy decylowej aż 9 należy do woj. małopolskiego, w tym aż 3 są wśród 4 najwyżej lokowanych powiatów i miast na prawach powiatów. Obok wymienionych już liderów atrakcyjności turystycznej: Warszawy, Krakowa, Gdańska i Wrocławia, na uwagę zasługuje również wysoka pozycja Poznania (17) i Torunia (21).

Jak wypadł Lublin i woj. lubelskie?

Wśród najbardziej atrakcyjnych turystycznie powiatów nie ma Lublina, ani żadnego innego powiatu z woj. lubelskiego. Lublin znajduje się jedynie na 28. miejscu wśród powiatów pod względem atrakcyjności kulturowej. W tym samym rankingu Zamość znalazł się na 30. miejscu.

W rankingu województw podsumowującym ich atrakcyjność turystyczną Lubelskie zajęło dopiero 15. miejsce, wyprzedzając jedynie Łódzkie.

Szczegółowe wyniki wskaźników atrakcyjności kulturowej, przyrodniczej, biznesowo-hotelowej i turystycznej w galerii: