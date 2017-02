Lubelskie: Kolej bierze się za przebudowę dworców w Lublinie i regionie

Lubelski dworzec, po 13 latach od gruntownej modernizacji, znów doczeka się remontu (fot. AS)

Do przebudowy dworców w Lublinie i kilku innych miastach regionu szykują się Polskie Koleje Państwowe. Spółka zapowiada już zamówienia na komplety dokumentacji projektowej i nadzór nad przebudową dworców.

Kolejarzom zależy na czasie, bo już teraz zdecydowali się zaanonsować przetargi planowane na jesień. To będzie duże zlecenie, bo same projekty przebudowy Dworca Głównego w Lublinie mogą kosztować ponad 1,8 mln zł netto, a lubelski dworzec jest tylko jednym z wielu, których przebudowę planują PKP.

W unijnym biuletynie zapowiedziane zostały też zlecenia na projekty dotyczące obiektów w Chełmie, Świdniku, Kraśniku, Dęblinie, Nałęczowie, Łukowie, Trawnikach, Sadurkach i w Kaniem. Projektanci będą musieli najpierw opracować wstępną koncepcję, dopiero później będą mogli się wziąć za zasadnicze projekty. Ich zadaniem będzie też uzyskanie pozwoleń na budowę, a później nadzór nad samymi pracami.

Obiekty zakwalifikowane do przebudowy są w różnym stanie. Niektóre w dość dobrym, jak choćby nałęczowski dworzec odnowiony w 2009 roku, albo ten w Lublinie, który uchodzi za jeden z najładniejszych i najbardziej zadbanych w Polsce. Jego gruntowna modernizacja zakończyła się 13 lat temu. Na czym miałaby polegać kolejna? – Na tym etapie jest zbyt wcześnie, aby mówić o szczegółach – stwierdza Maciej Bułtowicz z centrali PKP SA, co może nieco dziwić, skoro oszacowany został już koszt dokumentacji projektowej, którą zamierza zamawiać kolej.

W zdecydowanie gorszej kondycji jest wytypowany do przebudowy obiekt w Kraśniku, czy też dworzec Świdnik Miasto, przy którym samorządowcy planują we własnym zakresie zbudować dworzec przesiadkowy dla autobusów miejskich i tych kursujących nieco dalej. Taki węzeł przesiadkowy wpisany jest do projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i właśnie z tego źródła pochodzić ma dotacja dla miasta.

Dworce z naszego regionu nie są jedynymi, dla których kolej ma zamawiać projekty przebudowy. – Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania do ogłoszenia przetargów na prace projektowe, studia wykonalności i nadzór inwestorski dla inwestycji obejmujących 105 dworców. Przetargi planujemy ogłosić w tym roku – zapowiada Bułtowicz. – Najbardziej zaawansowane prace dotyczą projektów, które mają być realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Koszt dofinansowania w ramach programu to 160 mln zł.

Jaki to koszt?

Zapowiadając przetargi na projekty przebudowy dworców PKP podały też szacunkowe wartości zleceń na dokumentację. Projekt dotyczący dworca w Lublinie może kosztować 1,85 mln zł, w Chełmie 1,44 mln zł, w Łukowie 677 tys. zł, w Kraśniku 633 tys. zł, w Kaniem 144 tys. euro, w Sadurkach 480 tys. zł, w Trawnikach 464 tys. zł, w Dęblinie 387 tys. zł, w Świdniku 351 tys. zł, a w Nałęczowie 149 tys. zł.