Lubelskie: Które miasta są najbogatsze, a które najbiedniejsze? Ranking

Jednym z dokładniejszych wskaźników służących do badania zamożności samorządów jest suma ich dochodów własnych, czyli tego, co dana gmina otrzymuje z podatków. Im tych środków więcej, tym finansowa siła miast jest wyższa, a to z reguły przekłada się na inwestycje i rozwój.

Według danych GUS stawce przewodzi Lublin, którego dochody własne w ubiegłym roku sięgnęły niemal miliarda złotych. Stolica województwa prowadzi także po przeliczeniu dochodu na jednego mieszkańca (2,9 tys. zł). Drugie miejsce w obu tych zestawieniach zajmują Puławy (2,9 tys. zł). Nieźle radzą sobie także miasteczka turystyczne, jak Nałęczów (2,4 tys. zł) i Kazimierz Dolny (2,1 tys. zł), a także byłe miasta wojewódzkie: Zamość, Chełm (2 tys. zł) i Biała Podlaska (1,8 tys. zł).

Na dole rankingu znalazły się mało uprzemysłowione, niewielkie gminy miejsko-wiejskie. W ubiegłym roku najniższy dochód własny na jednego mieszkańca, odnotowano w Urzędowie w powiecie kraśnickim (621 zł). Jak zarządza się najbiedniejszym miastem w województwie? – Na pewno nie jest to proste. Większość, bo ponad dwie trzecie dochodów, przeznaczamy na oświatę i pomoc społeczną. Musimy radzić sobie bez dużej liczby firm i płynących z nich podatków. Staramy się więc o środki unijne, szukamy różnych możliwości zewnętrznego finansowania inwestycji, których oczekują od nas mieszkańcy – mówi burmistrz Jan Woźniak.

Niewiele więcej od Urzędowa ma Frampol (716 zł) w powiecie biłgorajskim oraz Ostrów Lubelski (760 zł) w powiecie lubartowskim. Zupełnie inaczej zarządzanie miastem wygląda w Puławach, drugim najbogatszym ośrodku miejskim w województwie. Tutaj, m.in. dzięki obecności dużych firm oraz instytutów, pieniędzy na ogół nie brakuje. W mieście tylko w ciągu ostatniej dekady zbudowano m.in. stadion, marinę, czy park technologiczny, W rozwój miasta inwestuje także rząd (obwodnica, nowy dworzec PKP).

– Oprócz dużego podatnika, jakim są Zakłady Azotowe „Puławy”, mamy 4200 podmiotów gospodarczych – przypomina Janusz Grobel, prezydent miasta. – Dobra sytuacja finansowa pozwala planować inwestycje i zapewniać naszym mieszkańcom wysoki standard usług. To, że od lat utrzymujemy się w czołówce województwa jeżeli chodzi o dochody, pokazuje, że nie skupiamy się tylko na konsumowaniu posiadanych środków, ale stale się rozwijamy – dodaje.