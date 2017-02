Lubelskie: Lepsze warunki na drogach, ale wciąż ślisko. 84 kolizje w ciągu ostatniej doby

Jak informuje Marcin Korbus z Puntku Informacji Drogowej lubelskiego oddziału GDDKiA, drogi krajowe w większości są czarne. Na trasach pracuje 31 solarek i pługów (stan na godz. 6).

Błoto pośniegowe występuje na drogach nr 63 i 76 w okolicach Łukowa, a także na drodze nr 82 na odcinku od Lublina do Łęcznej i Puchaczowa. Kierowcy powinni też zwolnić na drogach wojewódzkich (śnieg leży m.in. na drodze Nałęczów-Lublin).

W samym Lublinie główne ulice są czarne i mokre. Śnieg zalega na drogach bocznych i osiedlowych.

W ciągu ostatniej doby doszło do 84 kolizji i dwóch wypadków, w których ranne zostały dwie osoby. - Jeśli chodzi o wypadki, to do jednego doszło dziś w nocy przed godz. 4. Przy Placu Bychawskim auto wjechało w sygnalizator świetlny. Natomiast drugi miał miejsce w niedzielę przed godz. 17 w miejscowości Szerokie, kierowca hondy na prostym odcinku drogi uderzył w słup. Wczorajszy karambol 12 aut na obwodnicy Lublina zaliczony został do kolizji drogowych, gdyż nikt nie ucierpiał - mówi podkom. Andrzej Fijołek z lubelskiej policji.

