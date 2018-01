Lubelskie PSL kusi mieszkańców Śląska działkami za 1 zł i projektami domów

Chodzi o program „Lubelskie napędzane węglem”, który lokalni działacze PSL przedstawili w październiku. Zakłada on budowę kilku nowych kopalń w naszym regionie.

Politycy obiecują powstanie nawet 12 tys. nowych miejsc pracy. Z większości z nich mieliby skorzystać mieszkańcy województwa lubelskiego, ale konieczne jest też zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, której na Lubelszczyźnie nie ma.

Ludowcy chcą takich ludzi ściągnąć ze Śląska. Jak tłumaczą, jest tam wielu mieszkańców Lubelskiego, którzy przed laty wyemigrowali zarobkowo i teraz chcieliby wrócić w rodzinne strony. Zachętą maja być korzystne warunki osiedlania się, m.in. poprzez przekazywanie działek budowlanych za symboliczną złotówkę i bezpłatne projekty domu pasywnego.

Taki projekt zaprezentowali w czwartek. Dwukondygnacyjny domek ma 160 mkw. powierzchni. Na parterze znajduje się salon z wydzieloną częścią jadalną, kuchnia, spiżarnia i pokój mogący pełnić funkcję gabinetu. Poddasze to trzy sypialnie, łazienka i nieduża pralnia. W projekcie jest też garaż na jedno auto z tarasem na dachu.

– Na terenie naszego województwa mogłyby powstawać całe osiedla takich domków – przekonuje europoseł Krzysztof Hetman, prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie.

– Mamy tereny inwestycyjne, jak i takie, które można przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe – dodaje marszałek Sławomir Sosnowski, wiceprezes lubelskich struktur PSL.

Formalnie samorząd województwa nie może jednak przekazywać działek osobom fizycznym. – Dlatego nasz klub parlamentarny przygotowuje projekt ustawy umożliwiającej takie rozwiązania w szczególnych przypadkach. Partnerem mogłyby być spółdzielnie mieszkaniowe, które w naszym imieniu realizowałyby to zadanie – dodaje Sosnowski.

I dodaje, że w przyszłości z takich projektów mogliby skorzystać także pracownicy z innych przyszłościowych branż, jak elektrotechnika, mechanika czy IT.

– Nasza propozycja związana z budową nowych kopalń odbiła się szerokim echem na Śląsku, ale też w kręgach rządowych. Ku naszemu zadowoleniu, rząd w grudniu poinformował o tym, że będzie budować nowe kopalnie. Co prawda mają one powstawać w województwie śląskim, ale składam to na karb braku wiedzy o tym, że jedna czwarta polskiego węgla jest na terenie województwa lubelskiego – mówi europoseł Hetman. I dodaje: – Apeluję do posłów PiS, aby zwrócili uwagę swoich ministrów i pana premiera na to, że o wiele taniej i efektywniej będzie realizować takie inwestycje w Lubelskiem.