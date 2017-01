Lubelskie szpitale mają ambitne plany. Jakie inwestycje w tym roku?

Jeszcze w tym roku na lądowisku szpitala wojskowego przy Al. Racławickich mają wylądować pierwsze śmigłowce. Najprawdopodobniej w połowie roku szpital zacznie leczyć w nowym budynku.

– Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. W tym momencie trwają prace wykończeniowe i powoli zaczynamy wyposażanie w urządzenia i sprzęt medyczny stały - informuje płk Wiesław Tyrka, który nadzoruje inwestycję. – W nowym budynku będą zlokalizowane oddziały: chirurgii, intensywnej terapii i anestezjologii, szpitalny oddział ratunkowy, laboratorium, pracownia histopatologii, apteka zakładowa, blok operacyjny, izba przyjęć oraz sterylizatornia.

Do tego zaplecze techniczne. Z nowego skrzydła będzie można przejść łącznikiem do głównego budynku szpitala. Zgodnie z harmonogramem inwestycja ma się zakończyć do 2018 roku. Całkowity jej koszt (razem z nadbudową głównego budynku ze zmianą konstrukcji dachu, która już się zakończyła) to ok. 106 mln zł. Budowa nowego budynku to najbardziej kosztowna część inwestycji – razem z wyposażeniem pochłonie ok. 70 mln zł. 80 proc. tej kwoty pochodzi ze środków MON, reszta pieniędzy to środki własne szpitala.

• Ambitne plany ma także szpital wojewódzki przy al. Kraśnickiej, gdzie zostanie m.in. rozbudowany szpitalny oddział ratunkowy. – Mamy dwie duże inwestycje, które rozpoczniemy jeszcze w tym roku i zakończymy w przyszłym – mówi Gabriel Maj, dyrektor szpitala. – Pierwsza to rozbudowa SOR-u. Zostanie znacznie powiększona jego powierzchnia. Będziemy też korzystać z zupełnie nowej aparatury. Dzięki temu pacjenci będą mogli być przyjmowani w znacznie lepszych warunkach.

Szpital jest w trakcie przygotowywania dokumentacji technicznej. Inwestycja pochłonie 9 mln zł (połowa ze środków szpitala, połowa – z budżetu województwa). Dyrekcja chce także poprawić stan dróg dojazdowych do szpitala. – Skupimy się na wymianie nawierzchni tych dróg, bo jest ona w kiepskim stanie. Poprawimy też nawierzchnię parkingu – mówi Maj. – Pójdzie na to ok. 3 mln zł. W całości pokryje to budżet województwa.

• Trwa też rozbudowa SPSK1. – W tym roku chcemy zamknąć już budynek, który powstaje przy ul. Radziwiłłowskiej (na zdjęciu). Trwają też prace projektowe dotyczące budynków kuchni i kotłowni, które stoją na tej samej działce oraz Pałacu Lubomirskich, którego wnętrze przejdzie renowację – informuje Anna Guzowska, rzeczniczka szpitala. – Przystępujemy też do prac projektowych dotyczących budynków szpitala przy ul. Staszica z firmą, która wygrała konkurs architektoniczny dotyczący tego etapu inwestycji.

Przy Radziwiłłowskiej oprócz Kliniki Chirurgii Onkologicznej znajdą się Zakłady Chemioterapii i Radioterapii.