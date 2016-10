Lubelskie szpitale zadłużają się w parabankach. Ile mają do spłaty?

58 milionów złotych muszą zwrócić parabankom trzy szpitale marszałkowskie (w ubiegłym roku były to cztery placówki i 66 milionów złotych). Nadal najwięcej do spłaty ma wojewódzki szpital przy al. Kraśnickiej w Lublinie. Jego zobowiązania (umowy z firmami Magellan i jedna z MW Trade) to blisko 32 mln zł, czyli ponad połowa zobowiązań wszystkich szpitali. W ubiegłym roku była to podobna kwota – ok. 35 mln zł.