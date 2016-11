Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych już wkrótce. Co się będzie działo w tym roku?

3 dni zabawy, prawie 30 małych browarów i ponad 120 różnokolorowych piw do spróbowania. Już w następny weekend Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych

Pierwsza edycja imprezy okazała się frekwencyjnym sukcesem. Przez dwa dni do Targów Lublin przyszło ok. 11 tys. osób. Dla porównania, listopadowa edycja Warszawskiego Festiwalu Piwa zgromadziła 16 tys. osób w ciągu trzech dni. – Nie spodziewaliśmy się takiego odzewu – przyznaje Jakub Kafel, koordynator LTPR. – To utwierdziło nas w przekonaniu, że Lublin i region jest wciąż spragniony dobrego piwa – dodaje.

W tym roku organizatorzy przenieśli zabawę na największą halę Targów Lublin i wydłużyli imprezę. Piwne szaleństwo rozpocznie się już w piątek, a zakończy w niedzielę. – Podobnie jak rok temu odwiedzą nas browary z całej Polski. Zaprosiliśmy również dwa z zagranicy: Oslo Mikrobryggeri z Norwegii oraz Pravda z Ukrainy – mówi Kafel.

Część wystawców w Lublinie pojawi się po raz pierwszy. – Działamy od marca. Przez ten czas gościliśmy już na kilku największych festiwalach piwnych: we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu. Ale to lubelski festiwal jest tym najbardziej wyczekiwanym. Przygotowaliśmy coś specjalnego – mówi Bartłomiej Czarnomski, właściciel Browaru Zakładowego z Poniatowej.

Lubelszczyznę będzie reprezentował także browar Piwne Podziemie spod Chełma.

Nowością będą foodtrucki, czyli samochody w których można kupić jedzenie: burgery, frytki, pizza, langosze czy hot dogi.