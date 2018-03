Lubelskie: Znów zmieniają rozkład jazdy pociągów. Co w nowym rozkładzie?

– Korekta rozkładu będzie obowiązywać od 11 marca do 9 czerwca br. – zapowiada spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, która modernizuje tory w różnych częściach kraju. Także w Lublinie i okolicach, na kolejowej trasie do wschodniej granicy, czy też w rejonie Krakowa, do którego będzie trudniej dotrzeć z naszego regionu.

Lublin

Tu godziny odjazdów zmienione będą tak, by pasażerowie mogli się przesiąść z pociągów regionalnych w dalekobieżne i na odwrót. Od niedzieli przesiadki będą czasochłonne, bo z jednego peronu na drugi trzeba będzie iść naokoło.

Tunel łączący perony zostanie zamknięty, co da się we znaki podróżnym, których pociągi będą odjeżdżać z tymczasowego peronu na wiadukcie kolejowym nad ul. Kunickiego. Teraz jadą stąd pociągi na lotnisko. – Od 11 marca peron tymczasowy zacznie dodatkowo obsługiwać pociągi do i z Parczewa oraz wybrane pociągi do i z Chełma – informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik spółki PKP PLK.

Od niedzieli, żeby dotrzeć do peronu tymczasowego, trzeba będzie wyjść z dworca w prawo w ul. Pocztową, potem wzdłuż ul. Kunickiego do „kamiennego” placu. Tu znajduje się wejście na wiadukt. Przejście zajmuje trochę czasu, więc w rozkładzie uwzględniono od 12 do 15 minut na przesiadki między pociągami stającymi przy różnych peronach.

Biała Podlaska

Powodem zmian jest przebudowa linii z Siedlec do Terespola. Od niedzieli skrócona będzie trasa pociągu TLK Starzyński, który nie dojedzie już do Terespola, ani z niego nie wyruszy. Pociąg ma dojeżdżać z Warszawy tylko do Białej Podlaskiej, dalej pasażerowie pojadą autobusową komunikacją zastępczą, która będzie dowozić ich również w przeciwną stronę od granicy do Białej Podlaskiej.

Nieco inaczej będzie kursować pociąg TLK Niemcewicz. Od Warszawy do granicy będzie jeździć po staremu. Ale już w przeciwnym kierunku część trasy od Terespola do Białej Podlaskiej przejmą autobusy komunikacji zastępczej.

We wtorki, czwartki i soboty pociąg TLK Polonez do Moskwy i Mińska będzie prowadzić krajowe wagony tylko do Białej Podlaskiej. W dalszą trasę pojadą wyłącznie wagony międzynarodowe. Ci, którzy zechcą dojechać do Terespola, będą musieli się przesiąść w autobus.

W poniedziałki, środy, piątki i niedziele pociąg TLK Polonez z Warszawy do Terespola skończy bieg w Białej Podlaskiej. Dalej będzie trzeba jechać autobusem. Za to w przeciwnym kierunku cała podróż ma się odbywać po torach.

Do Krakowa

Kursujący z Hrubieszowa przez Zamość pociąg TLK Hetman nie dojedzie już ani do Krakowa Głównego, ani do Krakowa Płaszowa. Aby dotrzeć do stolicy Małopolski trzeba będzie przesiąść się w Bochni w autobus komunikacji zastępczej, który ma czekać naprzeciw dworca kolejowego, na parkingu przy ul. księcia Józefa Poniatowskiego.

Pociąg do Krakowa pojawi się w przyszłym miesiącu. Dokładnie 8 kwietnia z Hrubieszowa przez Zamość zacznie jeździć popołudniowy (odjazd z Hrubieszowa o 13.25) TLK Galicja do Wrocławia, który ma stawać w Krakowie Płaszowie i Krakowie Głównym (o 19.43 i 19.53).

Dlaczego ten pociąg będzie mógł dojechać do Krakowa, a poranny nie? Dlatego, że ograniczenia na małopolskich torach mają obowiązywać wyłącznie między godz. 9.30 a 14.30.