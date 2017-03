Lublin: 30-latek chciał się spalić przed sądem

Do incydentu doszło w poniedziałek przed południem przed gmachem sądu przy Krakowskim Przedmieściu 76. Jak informują policjanci, 30-letnio Seweryn N. oblał się łatwopalną substancją.

– Mężczyzna nie był zadowolony z wydanego przez sąd wyroku. Wyciągnął zapalniczkę i próbował się podpalić – wyjaśnia nadkom. Renata Laszczka – Rusek, rzecznik lubelskiej policji. – Interweniowali obecnie na miejscu mundurowi. Wspierał ich policyjny negocjator.

Wspólnie namówili 30-latka by odłożył zapalniczkę. Seweryn N. w asyście policjantów został przewieziony do szpitala.

Mężczyzna odpowiadał przed sądem za podżeganie do znieważenia grobu. Na początku marca Sąd Rejonowy Lublin – Zachód skazał go za to na rok prac społecznych. Seweryn N. nie był zadowolony z rozstrzygnięcia. W poniedziałek przyszedł więc do sądu i kłócił się z pracownikami. Po wszystkim wyszedł i próbował się podpalić.