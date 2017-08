Lublin: 96 nauczycieli o stopień wyżej. 74 nowych dyrektorów placówek oświatowych

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” – taką rotę ślubowania wygłosiło wczoraj 96 nauczycieli, którzy zdobyli trzeci stopień awansu zawodowego.

By zostać „mianowanym” nauczyciele kontraktowi muszą przepracować co najmniej dwa lata, odbyć blisko trzyletni staż i zdać egzamin. W lipcu przystąpiło do niego 96 nauczycieli z Lublina. Wśród zdających najwięcej było nauczycieli wychowania przedszkolnego, języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej i pedagogów szkolnych. Zdali wszyscy.

– Od 2000 roku w drodze postępowania egzaminacyjnego przez kolejnych 31 sesji egzaminacyjnych awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskało w sumie 2606 nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Miasto Lublin – dodaje Beata Krzyżanowska, rzecznik prasowy prezydenta miasta.

Podczas uroczystości powierzono też stanowiska 74 nowym dyrektorom placówek prowadzonych przez miasto.