Lublin: Będą darmowe szczepienia przeciw wirusowi HPV, grypie i pneumokokom

• Najwcześniej, bo już 4 maja zacznie się akcja szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego zwanego też wirusem HPV, który odpowiada za rozwój raka szyjki macicy. W piątek wybrane zostały gabinety, które przeprowadzą akcję na koszt miasta i nie będą pobierać żadnych opłat od pacjentek.

Szczepionka będzie podawana w trzech dawkach chętnym dziewczynkom z rocznika 2005, które są mieszkankami Lublina. Obowiązywać ma kolejność zgłoszeń, a zainteresowani powinni się pospieszyć, bo miasto opłaciło szczepienia dla 571 dziewczynek.

– Program realizować będzie 38 przychodni zlokalizowanych na terenie miasta – informuje Olga Mazurek-Podleśna z Urzędu Miasta. Listę przychodni podajemy poniżej. Zainteresowani mogą wybrać dowolną placówkę, bez względu na to, gdzie dana dziewczynka zapisana jest do lekarza pierwszego kontaktu.

• To tylko jeden z czterech programów profilaktyki zdrowotnej zaplanowanych na ten rok przez władze Lublina. Tym największym będzie akcja szczepienia seniorów przeciwko grypie. W przyszłym miesiącu Ratusz ma wybrać przychodnie, którym zleci prowadzenie zabiegów. W tym roku Ratusz zarezerwował fundusze na 9500 dawek. Będą one podawane osobom po 65. roku życia. Akcja ma się zacząć we wrześniu i trwać do grudnia.

• Z kolei przeciw pneumokokom zaszczepionych ma być w tym roku około 960 dzieci w wieku 3 lat. W zeszłym roku z tej oferty skorzystało 822 dzieci. – Co stanowi 20 proc. populacji trzylatków w Lublinie – podaje Mazurek-Podleśna. Tegoroczna akcja ma się zacząć we wrześniu.

• Po wakacjach rozpocząć mają się też badania wzroku u 1500 uczniów II klas szkół podstawowych. Mowa o dzieciach, które nie są objęte stałą opieką okulistyczną. Podczas zeszłorocznej edycji wady wzroku stwierdzono u ponad 30 proc. przebadanych dzieci i we wszystkich tych przypadkach uczniowie byli kierowani na dalsze badania diagnostyczne.

Tutaj za darmo zaszczepią przeciw HPV:

Placówki uszeregowane są według liczby dziewczynek, które mogą zaszczepić na koszt miasta. Zaczynamy od tych, które mogą zaszczepić najwięcej.

• Famil-Med, Tymiankowa 7 • Farmed, Koryznowej 2g • Ars Medica, Bursztynowa 24 • Medycyna 2001, Nałkowskich 114 • Arnika, Odlewnicza 3 • Żagiel Med, Roztocze 4a • Kalina, Kalinowszczyzna 46b • Eskulap, Weteranów 46 • Jutrzenka, Jutrzenki 6 • Alvita, Kaprysowa 7 • Ani-Med, Łabędzia 6 • Amicus, Mieszka I 4 • Mak-Med, Śliwińskiego 4 • Provita, al. Kompozytorów Polskich 8 • Bamed, al. Piłsudskiego 17 • Puls-Med, Weteranów 11 • Melisa, Niepodległości 9 • WOMP, Nałęczowska 27 • Czechów, Kameralna 5 • Medimed, Piekarska 27 • Alfa, Paryska 5 • Medicor, Weteranów 46 • Med-Centrum, Strażacka 8 • Luxmed, Radziwiłłowska 5 • Życie, Lubartowska 64 • Przychodnia MSWiA, Spokojna 3 • Uni-Med, Nowy Świat 5 • DMP, Projektowa 5 • Sanitas, Hempla 5 • Dziesiąta, Kunickiego 122/16 • Verbena, Grażyny 14/30 • SPSK 4, Jaczewskiego 8 • Specjalistyka Czechów, al. Kompozytorów Polskich 8 • Lubimed.pl, Woronieckiego 11 • Twoja Przychodnia, Króla Rogera 6 • Euromed, Harnasie 11 • Bronowice, Łabędzia 6 • Zdrowa Rodzina, Wapowskiego 2.