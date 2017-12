Lublin: Będzie mniej autobusów nocnych

W następny (22/23 oraz 23/24 grudnia) nocne autobusy linii N1, N2 i N3 będą jeździć co 60 minut. Podobnie będzie tuż przed sylwestrem (29/30 grudnia) i w pierwszy weekend nowego roku (5/6 oraz 6/7 stycznia). Później wszystko wróci do normy.

W noc sylwestrową linie N1, N2 i N3 będą wozić pasażerów za darmo. Z pl. Wolności od godz. 20 do 22 mają odjeżdżać co pół godziny, od 22 do 2 w nocy co kwadrans, później co pół godziny do 3.30, a potem, po raz ostatni, o godz. 4.30.