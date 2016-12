Lublin: Będzie nabór chętnych na mieszkania komunalne. Kto ma szansę na lokal?

Takie przetasowania związane są z planowanym na wakacje oddaniem do użytku nowych bloków na Felinie, w których znajdzie się 120 jedno- i dwupokojowych mieszkań o powierzchni od 34 do 45 mkw. Klucze mają być wręczane w pierwszej kolejności tym, którzy już wynajmują lokal komunalny, a chcieliby się przeprowadzić do nowego budynku. Taka oferta jest skierowana tylko do najemców, którzy płacą regularnie i nie stwarzają problemów.

Zainteresowani taką zamianą mogą już pobierać specjalne wnioski dostępne w Wydziale Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta przy Peowiaków 13. Tutaj też od 2 stycznia do końca lutego mają być przyjmowane wypełnione dokumenty, które potem przejdą selekcję.

Na marzec miasto zapowiada rozpoczęcie innego naboru, do którego mogą się zgłaszać osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania komunalnego. Nie każdy ma szansę na taki lokal.

Najważniejszy jest miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie. Nie może on przekraczać 110 proc. najniższej emerytury za rok poprzedzający złożenie wniosku. W przypadku osób samotnych jest to 160 proc. Ponieważ nabór będzie prowadzony już w przyszłym roku, to do wyliczeń będzie brana minimalna emerytura z roku 2016. Tym samym próg dochodowy 970,82 zł na jednego członka rodziny, a w przypadku samotnych 1412 zł.

Osoby spełniające te kryteria będą mogły się starać o wpisanie na listę osób zakwalifikowanych do najmu mieszkania. – Mieszkańcy zainteresowani lokalem komunalnym będą proszeni o wypełnienie arkusza opisującego obecne warunki mieszkaniowe oraz złożenie deklaracji o dochodach – tłumaczy Joanna Bobowska z Urzędu Miasta. – Złożone wnioski będą następnie opiniowane i weryfikowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Na tej podstawie stworzony będzie wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu z zasobu miejskich lokali.

Wykaz jest czymś w rodzaju kolejki, w której najbliżej upragnionych kluczy są osoby mające najwięcej punktów, czyli najtrudniejszą sytuację.

– Dodatkowe punkty przyznawane są za obecne warunki mieszkaniowe, stan zdrowia, lata ubiegania się o mieszkanie – wyjaśnia Bobowska.

Ci, którzy zostaną ujęci w wykazie, będą musieli już tylko cierpliwie czekać, aż znajdzie się dla nich lokal. Oczywiście przed odebraniem kluczy muszą jeszcze raz przedstawić informację o dochodach, które nie mogą przekraczać wspomnianych limitów.

Aktualnie w takim wykazie znajduje się ok. 130 osób wyłonionych podczas wcześniejszych naborów. Osoby te nie będą musiały ponownie składać dokumentów.