Lublin: Będzie remont dwóch ulic na Czubach

Nowe nawierzchnie mają się tu pojawić najpóźniej za dwa miesiące, bo remont trzeba najpierw zaprojektować. Prace będą kosztować nieco ponad 505 tys. zł, a to sporo więcej, niż zakładali urzędnicy, którzy liczyli że zmieszczą się w 330 tys. zł, ale dostali tylko jedną ofertę, od Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z Lublina i właśnie ta firma dostała zlecenie.

Wyremontują ulicę

Przebudowany ma być fragment ul. Kawaleryjskiej. Miasto szuka już wykonawcy i oczekuje, że wyrobi się on z pracą do 28 września. Zlecenie dotyczy jezdni biegnącej od ul. Armii Krajowej do poczty i jej odnogi w stronę prywatnego przedszkola i przychodni.

Remontowane będą też chodniki i miejsca parkingowe znajdujące się na miejskim terenie (nie te obok przedszkola), powstanie też brakujący odcinek chodnika przy stacji trafo.

Będą naprawiać

Nawierzchnia pasów rowerowych wytyczonych w jezdni ul. Diamentowej ma być naprawiona do końca lipca. Taką deklarację składa Urząd Miasta w odpowiedzi na prośbę radnego Tomasza Pituchy (PiS), który zwrócił uwagę na zły stan nawierzchni mogący stwarzać zagrożenie dla rowerzystów. Jeszcze w czerwcu ma się odbyć gruntowny przegląd pasów, na lipiec planowane są prace drogowe.