Lublin: Będzie remont ul. Krężnickiej. Zerwany asfalt wykorzystają gdzie indziej?

Taki termin został narzucony przez Zarząd Dróg i Mostów, który ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie remontu. Oceniając oferty miasto ma przyznać do 60 punktów za cenę, a do 40 proc. za okres gwarancji deklarowany przez drogowców.

Na wspomnianym odcinku zdarty ma być stary asfalt, w jego miejscu położony będzie nowy, a pobocza będą utwardzone żwirem.

O to, by zdarty asfalt wykorzystać do utwardzenia ulic w dzielnicy Zemborzyce apeluje oficjalnie do Ratusza miejski radny Leszek Daniewski (PO). Taki materiał mógłby być wykorzystany do polepszenia stanu dróg gruntowych. Radny przekonuje, że dzięki temu miasto nie będzie musiało płacić za transport materiału do innych dzielnic. Jeśli Ratusz przystanie na tę propozycję, to będzie musiał poszukać ok. 80 tys. zł na ułożenie materiału.

