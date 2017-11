Lublin: Będzie wahadło na ul. Abramowickiej

Z wprowadzeniem ruchu wahadłowego muszą się liczyć kierowcy na ul. Abramowickiej, która będzie przebudowywana od skrzyżowania z ul. Sadową do granicy miasta

To wstępne zapowiedzi Ratusza, który liczy na to, że wykonawca przeprowadzi roboty etapami. Urzędnicy szykują się już do przekazania drogowcom placu budowy.

Do przebudowy

Jezdnia przestanie przypominać zdjęcia z powierzchni Księżyca, pojawią się chodniki z prawdziwego zdarzenia, a nawet latarnie. Taką metamorfozę przejdzie ul. Rataja między skrzyżowaniem z ul. Grenadierów a wiaduktem w ul. Grygowej.

Wczoraj ogłoszony został przez miasto przetarg na przebudowę drogi, która ma się zakończyć do 15 listopada przyszłego roku.