Lublin będzie współpracował z nowym miastem. Z Danii

Główne obszary współpracy wskazane w liście intencyjnym to zrównoważone rozwiązania w zarządzaniu miastem, zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami, a także efektywna energetycznie modernizacja budynków, przyjazne dla środowiska ulice w dzielnicach mieszkaniowych, czy planowanie zrównoważonych dostaw energii.

Hjørring – to jedno z najstarszych duńskich miast, założone ok. 1000 roku, liczące dziś ok. 25 tys. mieszkańców. Stanowi centrum handlowe, edukacyjne i turystyczne regionu Jutlandii. Miasto posiada sprawdzone rozwiązania w zakresie energooszczędności i ekologii, specjalizuje się w produkcji żywności, meblarstwa i przeróbki drewna, metalurgii, tekstyliów oraz produkcji odzieży. Miasto jest siedzibą Wyższej Szkoły Biznesu i Techniki.