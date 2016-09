Lublin: Bezpłatne szczepienia dla seniorów

Akcja już się zaczęła, a szczepienia wykonywane są w 41 przychodniach, które wymieniamy poniżej. Chętni mogą się zgłaszać do tej przychodni, do której jest im wygodniej, bo nie ma żadnego znaczenia, gdzie są zapisani do lekarza rodzinnego. Obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, wcześniejszy kontakt z przychodnią nie jest wymagany, ale ułatwi wizytę.

– Każde szczepienie poprzedzone jest badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia – informuje Beata Krzyżanowska, rzecznik Ratusza. – Program będzie realizowany do momentu wyczerpania limitu szczepionek, nie dłużej jednak niż do 9 grudnia.

Akcja będzie kosztować miasto ćwierć miliona złotych.

Przychodnie prowadzące szczepienia:

• Agrestowa 8 (Farmed) • Biernackiego 9 (szpital) • Bursztynowa 24 (Ars Medica) • Grażyny 14/30 ( Verbena) • Harnasie 11 (Euromed) • Hempla 5 (Sanitas) • Jaczewskiego 8 (szpital) • Kalinowszczyzna 46 b (Kalina) • Kameralna 5 (Czechów) • Kaprysowa 7 (Alvita) • Kompozytorów Polskich 8 (Provita, Specjalistyka Czechów) • Króla Rogera 6 (Twoja Przychodnia) • Kunickiego 122/16 (Dziesiąta) • Lazurowa 24 (Vitamed) • Łabędzia 6 (Ani-Med) • Mickiewicza 28 (Medicum) • Mieszka I 4 (Amicus) • Nałęczowska 27 (medycyna pracy) • Nałkowskich 114 (Medycyna 2001) • Niepodległości 9 (Melisa) • Nowy Świat 5 (Uni-Med) • Odlewnicza 3 (Arnika) • Paryska 5 (Alfa)• Piekarska 27 (Medimed) • Piłsudskiego 17 (Bamed) • Projektowa 5 (ośrodek DMP) • Radziwiłłowska 5 (Luxmed) • Roztocze 4a (Żagiel Med) • Róży Wiatrów 1 (Vivamed) • Spokojna 3 (MSW) • Staszica 16 (szpitalna przychodnia) • Staszica 22 (poradnia) • Śliwińskiego 4 (Mak-Med) • Tymiankowa 7 (Famil-Med) • Wallenroda 15 (Wallenroda Med) • Wapowskiego 2 (Zdrowa Rodzina) • Weteranów 11 (Puls-Med) • Weteranów 46 (Eskulap, Medicor), • Woronieckiego 11 (Lubimed).