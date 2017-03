Lublin: Bezprawnie trzymał chronione ptaki. Wpadł przez przypadek

To było bardzo przypadkowe odkrycie. Strażnicy miejscy pojechali na ul. Zadębie aby sprawdzić czy w piecach spalane są śmieci. Okazało się, że na terenie jednej z posesji w piecu spalane były płyty meblowe i sklejki.

– Właściciel został ukarany mandatem – mówi Robert Gogola, rzecznik Straży Miejskiej. Przy okazji strażnicy zauważyli coś jeszcze: klatki z ptakami objętymi ochroną. Dwa szczygły i czyż zostały przewiezione do schroniska dla zwierząt, niedługo później, po zaobrączkowaniu, wypuszczono je na wolność.

– Na posesji znajdowały się również siatka i podbierak, które mogły być wykorzystywane do łowienia ptaków – dodaje Gogola. Właścicielem ptaków zajmuje się policja.

To już drugi taki przypadek w ostatnim czasie. Na początku lutego strażnicy stwierdzili, że w jednej z altanek na terenie ogródków działkowych przy al. Unii Lubelskiej przetrzymywane są chronione ptaki, a obok altanki rozpięta jest siatka do ich łowienia. Także tego odkrycia funcjonariusze dokonali przez przypadek: szukając w trakcie mrozów bezdomnych koczujących na terenie działek zwrócili uwagę na odśnieżone dojście do jednej z altanek.