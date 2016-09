Lublin: Budowa centrum handlowego wreszcie ruszy? Inwestor obiecuje, że w tym roku

Historia tej inwestycji ciągnie się jedenasty rok, bo tyle minęło, odkąd inwestor przejął teren w użytkowanie wieczyste od miasta. Gdyby spełnił ówczesne zapowiedzi, to od dawna parkowalibyśmy tu pod ziemią i robili zakupy. Na razie kończy się na zapowiedziach, a największe zmiany jakie tu zaszły to wycinka drzew, przeniesienie pomnika i wyburzenie szaletu. Spółka już dwa razy prosiła miasto o więcej czasu, a miasto się na to zgadzało.

Po raz pierwszy umowę zmieniono tak, że wymaganym terminem rozpoczęcia budowy stał się 31 grudnia 2013 r., a jej zakończenia ostatni dzień roku 2014.

Po raz drugi o nowe terminy inwestor poprosił trzy lata temu. Teraz miasto wymaga, by budowa rozpoczęła się nie później niż przed końcem przyszłego roku i zakończyła najpóźniej z końcem roku 2018.

Inwestor, nie pierwszy już raz zapewnia, że budowa zacznie się wkrótce. – Chcielibyśmy, żeby prace budowlane zaczęły się do końca roku – deklaruje Marek Woliński, przedstawiciel spółki. Twierdzi, że cały czas trwają prace projektowe. – Jesteśmy w trakcie rozmów z operatorami – mówi Woliński wymieniając m.in. sklep spożywczy i aptekę. – Stawiamy też na gastronomię, jednak nie na sieciówki, ale na lokalnych restauratorów, już z nimi rozmawiamy. Parking z częścią handlową chcemy otworzyć w roku 2018.

– W przypadku niedotrzymania terminów ustalono karę umowną w wysokości 4 mln zł – informuje Beata Krzyżanowska, rzecznik Ratusza. – Ponadto ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie tej kary poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości LEVEL Spółka z o. o., do sumy 2 mln zł, i zastawu na udziałach Arkady Spółka z o. o.

Zgodnie z najnowszą wersją umowy, w ramach inwestycji musi powstać 300 miejsc parkingowych, choć wcześniej mowa była o 550 miejscach. Zmniejszenie ich liczby przypieczętował dokument podpisany w ostatnim dniu 2013 r. Wtedy też inwestor został przez miasto zwolniony ze zobowiązania do budowy nowego skrzydła Ratusza.