Lublin chce być jednym z gospodarzy piłkarskich MŚ U-20

Lublin chce być gospodarzem Mistrzostw Świata w piłce nożnej mężczyzn do lat 20. Mały mundial ma się odbywać w 2019 r. O jego organizację Polska rywalizuje z Indiami i Peru

Lublin stara się o imprezę wspólnie z czterema innymi miastami. – Łodzią, Tychami, Gdynią i Bydgoszczą – wymienia Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta. – Zgłosiliśmy naszą kandydaturę kompleksowo wskazując główną arenę, boiska treningowe i bazę hotelową. Polski Związek Piłki Nożnej przyjął kandydaturę.

– Aplikacja na zorganizowanie Mistrzostw Świata do lat 20 w Polsce w 2019 r. formalnie wysłana do FIFA – ogłasza w internecie sekretarz generalny PZPN, Marek Sawicki.

Teraz wszystko zależy od międzynarodowej federacji piłkarskiej FIFA. – Decyzja ma być znana pod koniec tego roku lub na początku przyszłego – informuje Krzysztof Żuk, prezydent miasta.

Jeżeli Lublin zostanie gospodarzem młodzieżowego mundialu, będzie to już druga duża impreza piłkarska na otwartym trzy lata temu stadionie. W czerwcu Arena Lublin gościła trzy mecze fazy grupowej piłkarskich mistrzostw Europy do lat 21, w tym dwa spotkania reprezentacji Polski. Tutaj też odbyła się ceremonia otwarcia przygotowana siłami lubelskich artystów, która była transmitowana przez 25 stacji telewizyjnych do ponad 100 krajów świata.

Tzw. ekwiwalent reklamowy wyniósł 56 mln złotych – tyle musiałoby zapłacić miasto, gdyby chciało zapewnić sobie taki rozgłos, jaki dały mu medialne wzmianki o mistrzostwach. Impreza przyciągnęła do miasta rzesze kibiców, w tym kilka tysięcy Szwedów dość ciepło zapamiętanych przez mieszkańców Lublina.

Mistrzostwa przyczyniły się po części do tego, że w tym roku Lublin odwiedziło, jak szacuje Ratusz, dwukrotnie więcej turystów niż w minionym sezonie.