Lublin: Czy nowy most na Bystrzycy wytrzyma obciążenie? Rozpoczęły się testy

Na nowy most wjechało 6 ciężarówek, każda o masie 32 ton. Pojazdy będą stać w dwóch konfiguracjach. Specjalne czujniki zamontowane pod mostem mają zmierzyć odkształcenia konstrukcji mostu.

– Wyniki będą znane za dwa dni – mówi Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. Pomiary prowadzi Politechnika Lubelska.

Nowy most łukowy to pierwszy tego typu obiekt w Lublinie. Ma jedno przęsło oparte na przyczółkach posadowionych po zewnętrznych stronach wałów przeciwpowodziowych. Most ma 96 metrów długości, jego szerokość to 26 metrów. Łuk w najwyższym miejscu znajduje się 9,9 metra nad jezdnią.