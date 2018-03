Lublin: Dokąd trafi urząd miasta? Lista adresów

Znamy już listę adresów, spośród których Urząd Miasta będzie wybierać swoją nową siedzibę. Wczoraj komisyjnie otwarte zostały oferty złożone w odpowiedzi na miejskie ogłoszenie o poszukiwaniu biur do wynajęcia. Umowa ma być zawarta na co najmniej 10 lat.

Urząd szuka 5 tys. mkw. biur w budynku wyposażonym w parkingi i dostępnym dla osób niepełnosprawnych. Te wymogi znalazły się w zaproszeniu do składania ofert. Było też zastrzeżenie, że w grę wchodzą biura z całego Lublina, ale preferowane będą te z konkretnego rejonu. Chodzi o obszar otoczony al. Solidarności, al. Sikorskiego, al. Kraśnicką, Głęboką, Muzyczną, Lubelskiego Lipca ’80, al. Unii Lubelskiej i al. Tysiąclecia.

W odpowiedzi na ogłoszenie Ratusz dostał siedem ofert, które wczoraj komisyjnie otwarto. Dwie z nich dotyczą budynków już wcześniej wskazywanych jako możliwe siedziby Urzędu Miasta.

• Jednym z nich jest biurowiec między ul. Spokojną a Wieniawską, którego budowa właśnie dobiega końca. Jeszcze zanim się zaczęła, miasto wynajęło w nim biura, nazywając to „najmem rzeczy przyszłej”. Umowa ostatecznie została zerwana bez kosztów dla miasta, bo zastrzeżenia do takiego najmu zgłosił Urząd Zamówień Publicznych. Jego kontrolerzy uznali, że doszło do zlecenia robót budowlanych bez wymaganego prawem przetargu. Od takiego zarzutu prezydent uwalniany był już dwa razy, jeszcze nieprawomocnie.

• Druga z ofert to biurowiec przy Czechowskiej 19a. Kilka lat temu Ratusz zaklepał sobie tu biura, a wtedy budynek... zniknął. Jego właściciel zrównał go z ziemią i zaczął stawiać nowy. Gdy o sprawie zrobiło się głośno, miasto zerwało umowę tłumacząc, że nie tak umawiało się z właścicielem, bo miał on tylko przystosować biura do potrzeb Urzędu Miasta.

Jakie są pozostałe oferty? Wśród nich jest • nowy biurowiec na rogu al. Kraśnickiej i ul. Nałęczowskiej, gdzie wcześniej wprowadził się Zarząd Transportu Miejskiego. Autorzy tej oferty wskazali też alternatywny adres: Szeligowskiego 6.

Kolejna oferta to • pomieszczenia w biurowcu Batory przy al. Kraśnickiej 31, obok skrzyżowania z Wojciechowską. Inny adres proponowany urzędnikom to • ul. Jana Pawła II 13, czyli budynek nieopodal kościoła pw. św. Rodziny. Ten, na którego parterze działa drogeria Rossmann.

W grze jest również • ul. Rusałka 17, czyli biały budynek na rogu ul. Wesołej, gdzie mieści się Galeria Rusałka. Ostatnia z ofert to • ul. Długa 5 w dzielnicy Kośminek.

Ratusz nie zdradzał wczoraj zaproponowanych mu warunków, w tym stawek czynszu. Mają być one tematem negocjacji, które urząd ma podjąć z każdym, kto złożył poprawną ofertę.

Do wynajętych w tym trybie pomieszczeń mają się przenieść wydziały działające w dość przestarzałym biurowcu przy Leszczyńskiego 20, gdzie mieści się m. in. Wydział Komunikacji, czy też Wydział Spraw Administracyjnych. Kiedy może dojść do skutku taka przeprowadzka? – Na razie nie wiemy – mówi Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta. – Wiele zależy od negocjacji, które są jeszcze przed nami.

Po opróżnieniu miejskiego biurowca przy Leszczyńskiego 20, ma on być zburzony i zastąpiony nowym.