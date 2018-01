Lublin: Duża inwestycja śmieciowa. Powstanie Lubelskie Centrum Recyklingu

Do rozbudowy sortowni odpadów przy Metalurgicznej szykuje się lubelska spółka Kom-Eko. Przez nową instalację będzie mogło przechodzić nawet 30 tys. ton śmieci rocznie. Firma zabiega już w Urzędzie Miasta o niezbędną decyzję środowiskową.

Nowa sortownia, nazwana Lubelskim Centrum Recyklingu, ma powstać na bazie istniejących hal przy Metalurgicznej 17a, które miałyby zostać powiększone i uzupełnione o kolejny budynek.

– Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez inwestora rozbudowa ma polegać na połączeniu hali do sortowania odpadów zebranych selektywnie z halą do produkcji paliwa alternatywnego. Pomiędzy nimi inwestor planuje zbudowanie trzeciej hali, która będzie łącznikiem, a także powiększenie hali do sortowania od strony północnej – wylicza Olga Mazurek Podleśna z Urzędu Miasta.

Przy Metalurgicznej przetwarzane mają być wyłącznie odpady zbierane selektywnie, czyli te nadające się do ponownego przetworzenia. – W rozbudowanej hali ma zostać zamontowana nowa instalacja do segregacji odpadów zebranych selektywnie – dodaje Mazurek-Podleśna. Wydajność tej instalacji została określona na 30 tys. ton rocznie. Sortownia miałaby pracować przez 16 godzin na dobę, 250 dni w roku.

Do Urzędu Miasta trafił już wniosek spółki Kom-Eko, która stara się o decyzję środowiskową. Bez tego dokumentu nie może być mowy o rozbudowie sortowni. Przed podjęciem decyzji miejscy urzędnicy muszą poprosić o opinię sanepid, władze województwa, a także Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.