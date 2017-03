Lublin: Duże zmiany nad Bystrzycą. Mieszkańcy zgłosili swoje uwagi

W miejskiej koncepcji mowa jest m.in. o nowych parkach, kładkach przez rzekę i czterech plażach, z których największa powstałaby obok planowanej zatoki kąpielowej na wysokości os. Przyjaźni. Takie pomysły na przyszłość rzeki lubelski Ratusz pokazał na początku stycznia. Na uwagi od mieszkańców czekał do końca lutego. Co będzie dalej?

Takim uzupełnieniem jest choćby propozycja poprowadzenia ruchu rowerowego wzdłuż rzeki „starą” ul. Nałkowskich, pomysł na urządzenie placów zabaw w planowanym parku Nadrzecznym, czy prośba o wytyczenie wzdłuż rzeki specjalnych ścieżek z nawierzchnią dostosowaną do potrzeb biegaczy narzekających na wszechobecny asfalt i bruk.

Ale nie wszystkie uwagi ograniczają się do „uzupełnienia”, bo są też glosy bardziej krytyczne.

– Usunięcie namułów z dna rzeki zdecydowanie wywołuje nasz jednogłośny sprzeciw – piszą lubelscy kajakarze. – W wyniku tych działań obniża się drastycznie poziom wody powodując, że dostęp do rzeki jest ograniczony. Sądzimy, że nawet nie warto dyskutować na ten temat, bo jest oczywiste, że w dzisiejszych czasach nikt takich metod nie stosuje.

Z kolei o ponowne zastanowienie się nad budową nowych dróg koło rzeki apeluje do prezydenta doradzająca mu Rada Kultury Przestrzeni.

– Obecny projekt akceptuje wszystkie istniejące i planowane drogi, które znacząco zdegradują dolinę – pisze do prezydenta Jan Kamiński, przewodniczący RKP. – Jako punkt wyjścia do analiz proponujemy założenie rezygnacji ze wszystkich nowych dróg przez dolinę. W szczególności uwaga ta dotyczy przedłużenia ul. Zana do Smoluchowskiego oraz drogi wzdłuż rzeki równoległej do ul. Turystycznej.

Rada Kultury Przestrzeni proponuje też nieco inne podejście do planowanego Szlaku Młynów Wodnych. Tak, by jego tematyka nie ograniczała się do mielenia mąki, a odwiedzający poszczególne punkty mogli się też dowiedzieć czegoś o innych „przemysłach nadrzecznych”, o wodociągach, papierni, czy wybielarni płótna. RKP wnioskuje też m.in. o pozostawienie istniejących ogrodów działkowych z jednoczesnym wytyczeniem ogólnodostępnych przejść przez ogrody.

Jak wiele uwag uwzględnią autorzy koncepcji zagospodarowania doliny Bystrzycy? – Więcej będzie można powiedzieć w kwietniu – stwierdza Krzyżanowska. Koncepcja ma być realizowana „na raty”, w miarę posiadanych lub zdobywanych przez miasto funduszy.