Lublin. Dwa nowe przystanki buduje miasto na ul. Zana niedaleko skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką po licznych prośbach pasażerów. Autobusy staną tu w październiku. Nie zanosi się jednak na to, że przy okazji urzędnicy zajmą się też koszmarnie wyboistą jezdnią

Odcinek ul. Zana między rondem obok ZUS a Nadbystrzycką jest jedną z bardziej wyboistych dróg tej rangi. Źle jeździ się tędy i na dwóch, i na czterech kołach, tak w roli pasażera, jak i kierowcy.

Koszt samej wymiany nawierzchni na tym odcinku miasto szacuje na kwotę 2 mln zł. Mowa tu o pracach podobnych, jak te przeprowadzone w zeszłym roku choćby na al. Piłsudskiego, gdzie w ciągu kilku nocy zerwano stary asfalt i ułożono nowy. Takiej doraźnej i szybkiej poprawy urzędnicy tu nie planują.

– Do sprawy trzeba by podejść raczej tak, jak podeszliśmy do ul. Filaretów. Czyli zrobić porządny projekt i porządną przebudowę, wraz z chodnikami i wytyczeniem ścieżek rowerowych – mówi Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. – Nie szykujemy się na przyszły rok z takim zadaniem.

Jedyną szybką zmianą, która nastąpi na ul. Zana będzie otwarcie dwóch nowych przystanków komunikacji miejskiej. Od lat prosili o nie mieszkańcy bloków znajdujących się w pobliżu skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką. Aby dojechać do centrum musieli iść albo do przystanku „Pozytywistów”, albo do tego koło przejścia podziemnego pod ul. Zana.

Teraz spacery mają się skrócić. Jeden nowy przystanek powstaje za skrętem z Nadbystrzyckiej, niedaleko klubu Paco. Drugi po przeciwnej stronie jezdni, przy wieżowcach. Budowa samych zatok dobiega już końca.

Przystanki mają być uruchomione 1 października.

– Otrzymają nazwę Brzeskiej II 01 i 02 – informuje Justyna Góźdź z Zarządu Transportu Miejskiego. Te znajdujące się nieco wyżej, przy przejściu podziemnym, nie zostaną zlikwidowane. Oznacza to, że na tym odcinku ulicy autobusy i trolejbusy będą stawać co 300 metrów.

Między nowymi zatokami powstaje już nowe przejście dla pieszych. Ma być łatwiejsze do pokonania dzięki wysepce na środku jezdni. Za wszystko miasto zapłaci 140 tys. złotych.