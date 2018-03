Lublin: Dziś sesja Rady Miasta. Czym zajmą się radni?

Zmiany na mapie

Od decyzji radnych będzie zależeć: • czy część ul. Bernardyńskiej (od deptaka do Koziej) zmieni nazwę na ul. Jana Gilasa. To woźny Ratusza, który we wrześniu 1939 r. po niemieckim bombardowaniu wyniósł z budynku ciężką bombę i zmarł na serce przed budynkiem • czy imię ks. prof. Wincentego Granata (były rektor KUL) otrzyma rondo na skrzyżowaniu al. Solidarności z drogą będącą przedłużeniem ul. Bohaterów Monte Cassino. • czy imię Światowych Dni Młodzieży 2016 otrzyma rondo na ul. Wojtyłów • czy droga budowana między ul. Smoluchowskiego i Dunikowskiego otrzyma imię Danuty Siedzikówny „Inki”.

Honory dla księdza

Radni mają głosować nad przyznaniem honorowego obywatelstwa miasta ks. infułatowi Grzegorzowi Pawłowskiemu, osobie o wyjątkowym życiorysie. Ks. Pawłowski urodził się jako Jakub Hersz Griner w rodzinie zamojskich, ortodoksyjnych Żydów. Miał 8 lat, gdy wybuchła wojna, w której stracił rodziców. Schronienia udzielili mu Polacy, chrześcijanie, których wiarę przyjął. Po wojnie przyjął chrzest, potem wstąpił do seminarium i został katolickim kapłanem. Propaguje dialog między Polakami i Żydami.

Skwer poczeka

Prezydent chce wykreślenia z listy miejskich wydatków skweru dla seniorów przy Montażowej. Firmy, które chciały go urządzić zaproponowały miastu ceny znacznie przekraczające kwotę zarezerwowaną w miejskiej kasie. Urzędnicy liczyli, że na prace wystarczy 341 tys. zł, tymczasem najtańsza z firm chce 529 tys. zł. Dlatego przetarg ma być unieważniony, a skwer ma czekać na lepsze czasy.

Mapa wyborcza

Radni zajmą się też prezydencką propozycją zmiany podziału miasta na okręgi wyborcze. Zmiana miałaby polegać na odłączeniu Sławinka od okręgu, w którym znajduje się też Sławin, Czechów Północny i Czechów Południowy. Sławinek miałby być przyłączony do okręgu, w którym jest też Wieniawa, Śródmieście, Stare Miasto i Bronowice. Dzielnice te miałyby tych samych przedstawicieli w Radzie Miasta następnej kadencji.