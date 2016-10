Lublin: Dzisiaj wieczorem mają zamknąć ważne skrzyżowanie

Drogowcy pojawią się na al. Kompozytorów Polskich tu gdzie obok ul. Północnej urywa się nowy asfalt kładziony przy okazji przebudowy dwupasmówki. Roboty mają się zacząć dzisiaj o godz. 19 i wtedy też, na jedną noc, zmieni się organizacja ruchu.

Od strony ronda u zbiegu al. Solidarności i ul. Lubomelskiej nie będzie można wjechać na al. Kompozytorów Polskich pod górę. Na skrzyżowanie nie będą wpuszczani także kierowcy jadący od strony Orfeusza. – Będą zobowiązani do skrętu w prawo w ul. Paganiniego – zapowiada Karol Kieliszek z Urzędu Miasta.

Jadąc Północną od strony komendy trzeba będzie się liczyć z tym, że jezdnia będzie zamknięta zaraz za zjazdem do myjni. Dlatego do al. Solidarności dojedziemy przez teren stacji paliw.

Kierowcy jadący Północną od strony ul. Kosmowskiej natkną się na barierki zaraz za skrzyżowaniem z ul. Lipińskiego, w którą powinni skręcić, jeżeli chcą dostać się do al. Solidarności. W tym celu powinni zjechać potem w al. Smorawińskiego. Natomiast z ul. Lipińskiego będzie można wyjechać w ul. Północną wyłącznie w prawo, w stronę ul. Kosmowskiej.

Największa zagadka czeka mieszkańców ul. Nowowiejskiego i Oratoryjnej. Najbliższej nocy będą mogli wyjechać spod swoich domów, ale nie będą mogli do nich dojechać w żaden legalny sposób.

Zmienionymi trasami będzie kursować komunikacja miejska. Linie 12, 44 i 74 jadące zazwyczaj przez ul. Leszczyńskiego i Czechowską mają w obu kierunkach jeździć przez Popiełuszki i wiadukt Poniatowskiego. Linia 29 jadąc Północną od strony Kosmowskiej skręci w lewo w Lipińskiego, następnie pojedzie al. Smorawińskiego i koło biurowców Orange skręci w prawo w ul. Szeligowskiego, by koło komendy wrócić na zwykłą trasę przez Północną. Ten objazd ma obowiązywać dla obu kierunków.

Linie 23 i 34 jadąc od dworca PKS skręcą z al. Solidarności w ul. Prusa, potem przez Północną do ul. Szeligowskiego, dalej przez al. Smorawińskiego i koło Orfeusza wrócą na al. Kompozytorów Polskich. Taką samą trasą pojadą do centrum.

Nocna linia N1 ma wyznaczoną trasę przez Chodźki, Fijałkowskiego, Szeligowskiego, al. Smorawińskiego i al. Kompozytorów Polskich.