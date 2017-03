Lublin: Gapowicz na miejscu zapłaci mniej

Pasażerowie przyłapani na jeździe na gapę zapłacą mniejszą karę, jeżeli zrobią to jeszcze podczas kontroli. Na ten pomysł prezydenta Lublina zgodziła się dziś Rada Miasta.

Pasażer, który jeszcze w pojeździe sięgnie do portfela będzie mógłby liczyć na 40 proc. zniżki, dzięki czemu zamiast 160 zł kary zapłaci tylko 96 zł. Uchwała wejdzie w życie jeszcze wiosną, chociaż dokładny termin nie jest jeszcze znany bo zależy od publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Niezmieniona zostaje za to zasada, że pasażer, który zapłaci karę w ciągu 7 dni może liczyć na 30 proc. zniżki, co skutkuje obniżeniem opłaty do 112 zł. Z takiej możliwości korzystają jednak nieliczni, w zeszłym roku przed upływem 7 dni opłacono tylko tysiąc spośród 36 tys. "mandatów".

Ściągalność opłat za jazdę na gapę wynosiła w ubiegłym roku 30 proc.