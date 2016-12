Lublin: Gmach po schronisku znów trafił na przetarg

Murowany budynek został wzniesiony w czasach hitlerowskiej okupacji, w 1943 r., jest parterowy, nie ma piwnic, a powierzchnia zabudowy wynosi 533 mkw., zaś cała działka ma 1758 mkw. powierzchni.

Pierwszy przetarg, planowany na 10 listopada, zakończył się niepowodzeniem. W kolejnym miasto nie schodzi z ceny, licytacja ma się zacząć od 1 mln 499 tys. zł. Ale nie każdy będzie mógł przystąpić do takiego przetargu, bo – podobnie jak za pierwszym razem – jest on ograniczony do podmiotów „realizujących cele oświatowe” i wpisanych do odpowiednich rejestrów.

Termin nowego przetargu został wyznaczony na 6 lutego przyszłego roku.