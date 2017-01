Lublin: Inkubator dla animatorów kultury

Do 23 stycznia można zgłaszać się do Inkubatora Animacji Kultury. Zajęcia w ramach programu poprowadzi Paul Bourne z Menagerie Theatre Company w Cambridge.

To już 7 edycja inkubatora organizowanego przez Warsztaty Kultury. Akcja skierowana jest do osób związanych z szeroko rozumianą działalnością kulturalną i ma na celu uczyć konkretnych, praktycznych umiejętności.

– Na pewno ciekawe będą zajęcia z Paulem Bournem, menedżerem i reżyserem związanym z teatrem w Cambridge. Uczestnicy nauczą się atrakcyjnego prezentowania treści – wyjaśnia Agnieszka Wojciechowska z Warsztatów Kultury.

Zajęcia będą składały się z 10 bloków tematycznych. Niektóre będą uczyły, jak efektywnie docierać do odbiorców, na innych z kolei uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób najlepiej pozyskiwać pieniądze na cele kulturalne.

Rekrutacja do Inkubatora Animacji Kultury potrwa do 23 stycznia. Liczba miejsce jest ograniczona, a jak mówi koordynatorka projektu, zainteresowanie w poprzednich edycjach było bardzo duże. – Możemy przyjąć ok. 25 osób, a zdarzały się lata, że chętnych było 80–90.

W przypadku, gdy ilość zgłoszeń przekracza limit miejsc, organizatorzy projektu biorą pod uwagę doświadczenie w pracy w sektorze kultury. Aby zapisać się do projektu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Dokument można przesłać lub przynieść osobiście do siedziby Warsztatów Kultury (ul. Grodzka 5a, 20–112 Lublin) lub przesłać na adres e-mail: inkubator@warsztatykultury.pl