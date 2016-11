Lublin: Iwona K. zatrzymana za oszukiwanie klientów i wyłudzenie 3 mln zł

Kobiecie grozi do 10 lat pozbawienia wolności

Kobieta została właśnie zatrzymana przez policjantów. Ukrywała się w jednym z mieszkań w Lublinie. Przewieziono ją do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie usłyszała zarzuty. Od września ubiegłego roku kobieta prowadziła biuro finansowe w Bełżycach. Miała zakładać lokaty inwestycyjne na rzecz różnych towarzystw ubezpieczeniowych.

– Wprowadziła klientów w błąd co do zawarcia na ich rzecz umowy o charakterze inwestycyjnym. Przyjęła od pokrzywdzonych pieniądze na poczet zawarcia tych umów i nie przekazała ich towarzystwom ubezpieczeniowym – wyjaśnia Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

– Jak ustalili prowadzący śledztwo, oszukała co najmniej kilkanaście osób, ale osób pokrzywdzonych może być znacznie więcej – dodaje Andrzej Fijołek, z zespołu prasowego lubelskiej policji. – Z dotychczas zebranego materiału dowodowego wynika, że wyłudziła od klientów niemal 3 miliony złotych.

Sprawa jest rozwojowa. Śledczy apelują do pokrzywdzonych o zgłaszanie się na policję lub bezpośrednio do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, która prowadzi śledztwo. Iwona K. przyznała się do winy.

– Złożyła obszerne wyjaśnienia, których treści na tym etapie nie ujawniamy ze względu na dobro śledztwa – dodaje prokurator Kępka.

Z uwagi na wyłudzoną kwotę kobiecie grozi do 10 lat więzienia. Podczas zatrzymania Iwony K. policjanci zabezpieczyli gotówkę i samochód wart ponad 120 tysięcy złotych. 33-latka została tymczasowo aresztowana