Lublin: Jak się zmieni teren na Czubach? Jest projekt planu

Zdecydowana większość terenu ma być przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe. Ratusz wskazuje cztery takie obszary. Najwięcej budynków będzie mogło powstać tu, gdzie stoi szkielet niedoszłej hali sportowej.

Teren pod nowe bloki ma się ciągnąć od Domu Młodzieży SOS do ul. Różanej. Zabudowa nie będzie mogła jednak sięgnąć do samego dna wąwozu. Będzie musiała „zatrzymać się” mniej więcej w połowie kortów. Poniżej ma dominować zieleń, choć bliżej bloków dopuszczone będą także terenowe obiekty sportowe i rekreacyjne, z wykluczeniem budynków.

Wspomniany obszar zabudowy byłby przepołowiony nową jezdnią, prostopadłą do ul. Jutrzenki. Zaczynałaby się ona na wysokości baru Głodny Królik, dalej przecinałaby chodnik i zbiegała z Różaną tu, gdzie ulica odbija w lewo wzdłuż bloku przy Różanej 27.

Ta nowa droga przecinałaby także teren zajęty dzisiaj przez parking strzeżony. Część znajdująca się bliżej przychodni ma się stać terenem pod bloki i to dość wysokie, bo sięgające 26 m. Część bliżej Stokrotki (przy skrzyżowaniu Jutrzenki z Różaną) byłaby przeznaczona głównie na miejsca parkingowe, w tym wielopoziomowe garaże, z dopuszczeniem lokali usługowych na parterze.

Wysokość 26 metrów mogłyby też osiągnąć budynki położone po przeciwnej stronie chodnika oddzielającego dziś parking od terenów ze szkieletem. Im dalej od alejki, tym niższe mogłyby powstawać bloki. Te koło kortów nie mogłyby przekroczyć 18 metrów wysokości. Zaproponowany przez Ratusz plan zagospodarowania dopuszczać ma też lokale usługowe na parterach bloków po obu stronach chodnika.

W dokumencie określona została też minimalna liczba miejsc parkingowych, które deweloperzy musieliby zapewnić dla każdego nowego mieszkania. Na lokal mający mniej niż 50 mkw. musiałoby przypadać 1,2 miejsca na auto, na lokal większy, ale nie przekraczający 70 mkw. trzeba by przewidzieć 1,5 miejsca, zaś w przypadku większych mieszkań wymagane byłoby 1,8 miejsca. Część tych miejsc można by jednak „rozliczać” na wspomnianym obszarze parkingowym przy skrzyżowaniu ul. Jutrzenki i Różanej.

Ratusz wskazuje także dziesięć drzew, których nie byłoby wolno wyciąć. To trzy wierzby, dwie lipy, dwa klony, dwa jesiony i czereśnia.

Można grymasić

Do 28 lutego wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać uwagi do projektu planu zagospodarowania terenu. Projekt dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miasta (lublin.eu), a w postaci papierowej w siedzibie Wydziału Planowania (ul. Wieniawska 14, pokój 1111).

