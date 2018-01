Lublin: Jeden zagadywał księdza, a drugi kradł

Dwóch mężczyzn przyszło do kościoła. Ale nie po to, by oddać się modlitwie, ale by poprosić księdza o materialne wsparcie.

Kiedy jeden z nich zagadywał duchownego, drugi wykorzystał moment i z kurtki należącej do wykonującego tam remont pracownika ukradł papierosy i telefon komórkowy, warty 600 zł. Po wszystkim złodzieje uciekli.

Długo nie cieszyli się z łupów. Policjanci zatrzymali ich, kiedy wysiedli z autobusu. Mieli przy sobie skradzione rzeczy.

Mężczyźni byli nietrzeźwi. Zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Ponieważ zarówno 40-latek jak i jego 29-letni wspólnik odsiadywali wcześniej karę za podobne przestępstwo, obydwaj odpowiedzą za kradzież w warunkach recydywy.