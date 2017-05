Lublin: Jest praca w Straży Miejskiej

Dobiega końca nabór chętnych do pracy w Straży Miejskiej. Do obsadzenia jest sześć etatów. Zainteresowani pracą strażnika powinni do czwartku złożyć dokumenty w siedzibie komendy przy ul. Podwale 3a lub wysłać je pocztą, a wtedy decydująca będzie data stempla pocztowego.